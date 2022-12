Um veículo de passeio bateu contra um ônibus no final da manhã desta quinta-feira (15), na BR-040. O acidente foi no km 646, próximo a Cristiano Otoni. O carro, após bater no ônibus, saiu da pista e capotou.

De acordo com informações apuradas com exclusividade pelo Portal Barbacena Online e pela Rádio Sucesso FM, as duas pessoas que estavam no veículo de passeio ficaram feridas e precisaram ser socorridas. Não há registro de vítimas entre as pessoas que estavam no ônibus.

