O Corpo de Bombeiros foi acionado por um pescador para verificar a presença de um corpo no Rio Muriaé, próximo à Rua Joaquim Ribeiro de Carvalho, em Muriaé nessa quinta-feira (15). De acordo com o histórico, o trabalhador estava no Rio Muriaé, quando avistou o que parecia ser um corpo. O ponto em que o corpo estava ficava a 400 metros da via de acesso. O corpo se encontrava em estado avançado de decomposição sendo, a princípio, de um homem.Os bombeiros acionaram a perícia.

Decomposição | Polícia Militar | Taquara