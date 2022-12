Uma colisão entre uma moto e um carro no cruzamento entre as Ruas Joaquim Quintino dos Reis e Amaral Gurgel, no Bairro Matozinhos, sem São João del-Rei deixou um motoqueiro ferido na noite desta sexta-feira (16). O homem de 23 anos trabalha com entregas e foi encontrado sentado no meio-fio, com diversas escoriações, embora não apresentasse fratura ou qualquer outro ferimento aparentemente mais grave. O rapaz foi foi encaminhado para a UPA, onde ficou sob cuidados médicos. Ainda segundo os Bombeiros, o motorista do carro não se feriu. A Polícia Militar foi acionada e ficou responsável pela ocorrência de trânsito.

Tags:

acidente | bombeiros | BR-101 | Centro | Colisão | Gravemente ferido | Motociclista | Piedade | PM | Polícia Militar | Recom | Rodovia | SAMU | São João Del Rei | Sp-79