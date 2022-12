Um mulher de 63 anos ficou presa nas ferragens após bater de frente com uma caminhonete na tarde do último domingo (18), na BR-265, no quilômetro 254, entre Conceição da Barra de Minas e Nazareno.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de São João del-Rei, a motorista dirigia um Chevrolet Celta que seguia sentido São João/Lavras e bateu colidiu de frente com uma caminhonete Montana que seguia no sentido contrário.

De acordo com o Sargento Márcio, chefe da equipe que atendeu a ocorrência, "ao chegarmos, nos deparamos com a motorista da caminhonete com as pernas presas entre as ferragens. Como a lataria ficou muito retorcida, foi necessário que retirássemos a porta para conseguir ter acesso à vítima. Ela sofreu lesões nos membros inferiores e queixava-se de dores abdominais".

Ainda segundo o sargento, o condutor do outro carro, um homem de 29 anos, sofreu ferimentos na cabeça e também apresentava dores no peito, mas já estava fora do veículo no momento da chegada dos Bombeiros. As duas vítimas foram imobilizadas e encaminhadas para a UPA de São João del-Rei pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Rodoviária esteve no local e ficou responsável pelo trânsito, que fluiu em meia pista durante todo o atendimento.

FOTO: Corpo de Bombeiros de São João del-Rei - Mulher bate em caminhonete e fica presa entre as ferragens na BR-265

