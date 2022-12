Cerca de R$ 70 mil reais foram roubados de uma agência bancária em Barbacena na última quinta-feira (15). De acordo com as informações, dois homens participaram do crime, no bairro Pontilhão. Os suspeitos teriam chegado em uma moto no local. Um deles teria descido do veículo e apontado a arma contra uma cliente e ordenou que uma das funcionárias lhe permitisse acessar a parte interna da cabine.

Após o crime os autores fugiram e não foram localizados.

