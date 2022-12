Um carreta pegou fogo na MG 448, na Serra de Santa Bárbara do Tugúrio na tarde de segunda-feira (19). De acordo com as informações, Bombeiros estão no local para combater as chamas. O veículo transportava combustível, porém, as fortes chamas impossibilitam os Bombeiros a definir o tipo de combustível e também as extensões do dano ao meio ambiente.

O motorista sofreu fraturas nos membros inferiores e foi levado para atendimento médico no Hospital Regional de Barbacena.

