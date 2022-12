Um cachorro da raça 'pitbull' foi capturado pelo Corpo de Bombeiros na segunda-feira (19) por estar solto na Rua das Flores, no município de Leopoldina.

Segundo a corporação, testemunhas disseram que o cachorro teria atacado um outro cão e mais duas pessoas que passavam pela via.

Os militares fizeram contato com a vereadora Elileia, defensora da causa animal no município, que se deslocou ao local e auxiliou os militares na captura do cachorro com a utilização de cordas e alimentos para atraí-lo para dentro de um veículo.

Ainda, de acordo com os bombeiros, o animal ficou sob custódia no 7° Pelotão do Corpo de Bombeiros de Leopoldina devido a um surto de cinomose no Canil Municipal.

No final da tarde, o tutor do animal compareceu ao Pelotão e o levou para sua residência.

Atuaram na ocorrência os bombeiros militares Cabo Cabidelli, Soldado Esteves e Soldado Machado.

