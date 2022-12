Um idoso de 71 anos foi morto na noite de segunda-feira (19) durante assalto a sua residência na cidade de Tabuleiro. Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o crime de latrocínio foi registrado no Sítio São João, localizado no quilômetro 16, na MG-133.

A esposa da vítima contou aos policiais que o casal e a filha de 14 anos moravam no sítio há, aproximadamente, cinco meses. Na data, ela e seu marido já estavam dormindo e a filha assistia TV na sala da casa, quando, por volta das 23h, três bandidos encapuzados e armados arrombaram a porta da cozinha e anunciaram o roubo.

Ainda, segundo a moradora, neste momento, o marido entrou em luta corporal com os assaltantes sendo alvejado por dois disparos de arma de fogo, um na região do quadril no lado direito e outro no peito. Sob forte ameaça, o trio subtraiu certa quantia em dinheiro, cartões bancários, seis relógios, um cordão de ouro e três celulares. Além dos pertences, os bandidos fugiram no carro do casal, um VW Saveiro.

A Polícia Militar segue em rastreamento dos suspeitos.