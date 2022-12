Dois semirreboques envolveram-se em um acidente na BR-265 em Barroso, na manhã desta terça-feira (20). De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor de uma das combinações, carregado com cimento a granel, seguia sentido Barbacena/Lavras quando, ao fazer uma curva, perdeu o controle da direção e tombou na pista. Em seguida, um dos semirreboques acabou desacoplando da combinação, ocupando uma pista e outro conjunto ocupando a outra.

Chovia no momento do acidente. O condutor foi socorrido e encaminhado para atendimento no hospital de Barroso e já foi liberado. Não houve derramamento de carga. Ainda de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o tráfego de veículos flui em meia pista até a retirada dos veículos.

Leia mais em WWW.BARBACENAONLINE.COM.BR

Tags:

Barroso