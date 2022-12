Uma carreta com cilindro de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) tombou na BR040 na tarde desta terça-feira (20), no KM 94, na descida da Serra de Petrópolis, sentido Rio de Janeiro. De acordo com a concessionária responsável pelo trecho, a Concer, há outros veículos envolvidos no acidente. Ainda não há informações sobre vítimas. Ainda de acordo com a Concer, o trecho está totalmente inteditado a partir do KM 89, em Belvedere. Equipes dos Bombeiros e PRF já foram acionados para atender a ocorrência.

Janeiro | rio | Rodovia | Tomba | Veículo