Foi identificada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio do Instituto Médico Legal (IML) a 267ª vítima do rompimento da barragem Córrego do Feijão em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) nesta terça-feira (20). O corpo é de uma mulher, que tinha 35 anos. Ela trabalhava como supervisora de mina e era natural de Belo Horizonte.

A vítima foi localizada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). O rompimento da barragem da Vale S.A. em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019, tirou a vida de 272 pessoas - duas estavam grávidas. Três joias - como as famílias se referem aos entes queridos mortos na tragédia - ainda não foram localizadas.

São três anos e 11 meses de trabalho em busca dos corpos das vítimas. Só neste ano, a Policia Civil identificou três vítimas da tragédia. Em dezembro de 2022, o CBMMG contabilizou mais de 1.400 dias de operação em Brumadinho. Desde o início, 5.735 bombeiros militares foram empregados na operação.

Além de 272 vidas perdidas, o rompimento da barragem da Vale S.A. em Brumadinho gerou uma série de impactos sociais, ambientais e econômicos na bacia do Rio Paraopeba e em todo o estado de Minas Gerais.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), reforçou o compromisso do Estado em amenizar o sofrimento causado pela tragédia.

“Não sossegaremos até encontrarmos todos os desaparecidos, diminuindo um pouco a dor dos familiares”.

