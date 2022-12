Na madrugada desta quarta-feira (21), a sala de operações da unidade recebeu informações anônimas que no bairro São Pedro, em Muriaé, um homem de 32 anos, estava vendendo drogas próximo ao beco que liga as ruas Senhora da Glória e Cândida Pereira Guedes.

De posse das informações, os militares montaram uma operação, haja visto que esse local é alvo de várias denúncias como “ponto de drogas.”

Ao chegarem no local indicado, os policiais avistaram o suspeito onde conseguiram aborda-lo e localizaram cinco papelotes de cocaína prontas para a venda.

Como o rapaz é morador da zona rural e desconhecido na localidade, os militares questionaram onde ele estava ficando e ele respondeu que não tinha local fixo.

Após incursões pelo beco e algumas residências abandonadas, os policiais perceberam que em uma das casas, haviam moradores tentando dispensar algo.

Foi então que passaram a chamar, sendo atendidos por um casal que autorizaram a entrada dos policiais.

No banheiro, dentro do cesto de lixo, em meio ao papel higiênico, um dos militares encontrou a quantia de R$ 525,00 em dinheiro notas trocadas.

Ainda no banheiro do imóvel, atrás do suporte da pia, havia uma sacola contendo 84 papelotes de cocaína exatamente igual a que foi localizada com o homem abordado anteriormente.

Dando prosseguimento as buscas, a PM localizou mais 18 buchas de maconha e mais duas porções grandes cocaína, balança de precisão e embalagens utilizadas no tráfico.

Diante da situação, o trio foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia do bairro Safira.

Leia mais em WWW.RADIOMURIAE.COM.BR

Tags:

apreensão | Preso | São Pedro da Aldeia