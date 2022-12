Vereadores de Ressaquinha votarão, na quinta-feira (22), durante sessão marcada para iniciar às 09h na Câmara Municipal, o processo de cassação do mandato do prefeito municipal Manoel da Silva. O chefe do Executivo é acusado de desviar cerca de R$1,2 milhão dos cofres públicos.

Na noite de terça-feira (20) foi lido o relatório da comissão processante, instalada em outubro, que concluiu os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). De acordo com o relatório, os desvios ocorreram entre os anos de 2017 e 2020 e o montante é de R $1.246.760. O relatório apontou que o prefeito incorreu em crimes de responsabilidade e por esses motivos deve perder o mandato. Entre eles, está o fato de ter cedido ilegalmente à tesoureira do município o token digital e a senha das contas bancárias da prefeitura e ainda ter sido omisso na sua obrigação de fiscalizar as movimentações financeiras, o que, certamente, contribuíram para que os desvios dos recursos tivessem ocorrido.

Se a maioria dos vereadores acatar o pedido de afastamento do prefeito, ele perde o mandato e os direitos políticos por oito anos.

Leia mais em WWW.BARBACENAONLINE.COM.BR