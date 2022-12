Um morador de 38 anos foi morto na própria residência na madrugada de terça-feira (20) no bairro Agroceres, em Ubá. Segundo a Polícia Militar, o assassinato foi premeditado por criminosos e um rapaz de 22 anos, preso como suspeito do crime.

Durante buscas por possíveis autores do homicídio, os militares encontraram o carro usado no crime.

O veículo estava no bairro Mangueira Rural e teria sido roubado no Rio de Janeiro (RJ) no dia 10 de novembro deste ano.

Um cerco foi montado pelo local e o suspeito de 22 anos foi preso em um apartamento pela PM. No imóvel, o rapaz tentou danificar um celular, mas não conseguiu. Ele foi levado para a delegacia e o automóvel foi apreendido.

