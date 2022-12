101 cidades mineiras estão em situação de emergência por conta dos problemas causados pelas chuvas no estado. As informações são da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) desta quinta-feira (22/12). Ainda de acordo com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), desde o início do período chuvoso neste ano, em 21/9, já são 4.843 pessoas desalojadas. Em relação ao número de desabrigados, o total chegou a 1.312. Além disso, oito pessoas morreram em Minas Gerais, devido às chuvas.

A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta na última terça-feira (20) sobre o alerta de grandes volumes de chuvas com a possibilidade de o cenário continuar dessa forma até 26/12, após o feriado prolongado do Natal.

Na última quarta-feira (21), na cidade de Patrocínio do Muriaé, na Zona da Mata. Por conta das chuvas intensas, as águas do Rio Muriaé subiram de forma abrupta, formando pontos de inundação. Seis pessoas ficaram desabrigadas e outras cinco desalojadas. Os serviços essenciais não foram afetados.

Em Sabará, também no último dia 21, o volume do Rio das Velhas chegou perto da cota máxima. Durante o temporal, houve queda de árvores, taludes e algumas ruas foram inundadas. A Defesa Civil do município e o agente regional da Defesa Civil vistoriaram as áreas de risco de deslizamento de encostas em Sabará, orientando os moradores, além de monitorar o nível do rio. Segundo a Cedec, apesar dos transtornos, não há registro de desalojados ou desabrigados e os serviços essenciais estão funcionando normalmente.









