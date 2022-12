A Polícia Civil de Minas Gerais divulgou nesta sexta-feira (23) um balanço das ações realizadas durante o ano de 2022 na Zona da Mata. Os dados são referentes aos resultados obtidos pela corporação do 4º Departamento de Polícia Civil, que abrange as delegacias Regionais em Juiz de Fora, Ubá, Leopoldina, Muriaé, e Viçosa.

De acordo com o balanço, foram mais de 1,4 mil prisões efetuadas, 20, 5 mil laudos de exames periciais emitidos, 4.780 medidas protetivas expedidas e quase 68 mil documentos de identidade confeccionados, no período de janeiro até o início de dezembro de 2022, na área de abrangência do 4º Departamento de Polícia Civil (DEPPC).

Ainda de acordo com a PC, foram aplicados cerca de 102 mil exames de habilitação. Além disso, foram emitidos mais de 115,6 mil documentos de trânsito.

Combate à criminalidade

De acordo com a chefe do 4º Departamento em Juiz de Fora, delegada-geral Flávia Murta, entre janeiro a outubro deste anos, foram 8.134 indiciamentos realizados e 22.980 procedimentos investigativos concluídos.

"Esses números refletem o trabalho incessante da Polícia Civil em um processo que tem como objetivo principal investigações qualificadas e eficazes, a fim de reunir um conjunto probatório robusto. Algumas dessas apurações - por esse motivo e devido à complexidade dos fatos - podem se estender até a sua conclusão, mas sempre visando à responsabilização criminal daqueles que cometem as práticas criminosas, inclusive com a solicitação de medidas cautelares à Justiça”, ressalta a delegada.

Operações e iniciativas solidárias

Os dados também revelaram que foram realizadas mais de 300 operações em 2022. Além disso, os servidores da PCMG também se mobilizaram para arrecadar doações para diversas famílias, no âmbito do 4º Departamento de Polícia Civil em Juiz de Fora. Entre ações solidárias, as cinco Delegacias Regionais do 4º DEPPC também participaram da Campanha S.O.S Minas, no início do ano, totalizando a arrecadação de aproximadamente 420 doações e uma cesta básica.