Uma criança de três anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros após supostamente ter engolido uma bolinha de gude, em Conselheiro Lafaiete, na noite de sexta-feira (23). De acordo com a ocorrência, os pais da criança solicitaram os agentes e informaram que seu filho que seu filho havia engolido algum objeto, supostamente uma bolinha de gude, e estava com dificuldade para respirar.

Ainda de acordo com as informações dos pais da criança, a criança tinha dificuldades para respirar. Os Bombeiros forneceram as orientações para que a família pudesse aguardar a equipe chegar até a casa e não deixar que o quadro da criança fosse agravado. Após a chegada dos militares, o garoto foi levado para o Hospital São Vicente, onde ele recebeu atendimento médico.

