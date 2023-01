A Polícia Militar recebeu a informação de que um jovem de 20 anos portava uma submetralhadora em São João del-Rei na noite desta quarta-feira (4). Diante da denúncia, uma equipe se deslocou e se deparou com o rapaz junto a dois outros, um de 19 anos e outro de 20 anos, que estavam em uma motocicleta e seguravam uma sacola preta. Com mandado de busca e apreensão, os militares compareceram ao local.



Segundo o registro,havia pessoas na residência situada na Vila Santa Terezinha, que começaram a se movimentar com o objetivo de fugir, quando os policiais iniciaram as buscas. Foram localizados e apreendidos um carregador de submetralhadora 9mm, com dez munições de mesmo calibre, R$ 1.510,00; e 01 celular.

No momento da ação policial. as equipes receberam mais informações, sobre a fuga de dois homens, no sentido do Bairro Matosinhos, com uma submetralhadora, e um revólver, e, em seguida, teriam entrado numa mata, no final da rua. Embora tenha cercado o local, a PM ainda não confirmou a localização e prisão dos envolvidos.





Tags:

Polícia