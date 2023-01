Um cavalo da raça manga-larga marchador foi resgatado pela Polícia Civil (PC) em Viçosa, nessa quinta-feira (5). O furto aconteceu em uma fazenda da Zona Rural e registrado na terça-feira (3). Conforme informações do delegado regional em Viçosa, José Donizetti Teixeira, após trabalhos de inteligência realizados por uma equipe que apura furtos e roubos na 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Viçosa – unidade pertencente ao 4º Departamento de Polícia Civil -, foi possível localizar o animal, que estava escondido em um ponto de difícil acesso.

Além desse cavalo, que já foi restituído à vítima, também foram encontrados vários outros animais que teriam sido furtados na cidade e região. Os proprietários deles já estão sendo localizados. Durante a abordagem, os suspeitos fugiram com a chegada da equipe de policiais civis, mas eles já foram identificados. A PC prossegue com as investigações.

