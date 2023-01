Duas aves feridas foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros de Barbacena na tarde dessa quinta-feira (5). O filhote de coruja estava caído ao solo de uma fazenda na Comunidade dos Costas, Zona Rural. Ele foi encontrada pelo solicitante com um ferimento em uma das asas. O pássaro foi encaminhado para clínica veterinária, onde recebeu cuidados imediatos.



No Distrito de Correia de Almeida, na Fazenda da Pedra, também em Barbacena, um gavião foi resgatado no solo do pasto. A pessoa que solicitou o atendimento percebeu que a ave estava com uma das asas quebradas. Esse pássaro também foi encaminhado para clínica veterinária, onde também permanecerá recebendo cuidados até que possa ser liberado para o seu habitat natural.



FOTO: Corpo de Bombeiros - Coruja apresentava ferimento nas asas

