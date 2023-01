O Prefeito da cidade de Santa Bárbara do Tugúrio, José Antônio Alves Donato, o Donatinho, decretou situação de emergência e estado de calamidade pública devido às chuvas que caem na cidade desde o início do ano. Segundo informações da Defesa Civil daquela cidade, no primeiro dia do ano a chuva foi muito intensa e deixou um rastro de prejuízos e áreas preocupantes, que passaram a ser monitoradas desde então.

Segundo levantamento da Defesa Civil, a ponte entre o bairro Sagrado Coração de Jesus e o Centro enfrenta problemas estruturais e corre alto risco de ser destruída pelas enchentes. Neste local é necessária a intervenção de forma urgente para conter a queda de um talude. A ponte é importante via de acesso a várias comunidades da zona rural de Santa Bárbara do Tugúrio.

Próximo ao Parque de Exposições um muro de arrimo de uma casa sem moradores cedeu, ainda em dezembro, mas a situação pode se agravar, afetando também muros de casas vizinhas.

Ainda de acordo com levantamento da Defesa Civil, “o muro de contenção que protege a Rua Joana de Rezende Costa Mendes, próximo a bifurcação com a Rua Antônio Simplício da Costa, no Bairro Sagrada Família, cedeu com as fortes chuvas em decorrência de uma infiltração em sua antiga estrutura”.

