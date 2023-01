As fortes chuvas vêm atingindo algumas cidades da região da Zona da Mata, causando alagamentos e transtornos para a população. Na cidade de Rio Pomba, nos últimos dias, a quantidade de chuva ultrapassou os 100 mm. Com isso, o rio que corta a cidade transbordou e atingiu casas. Na zona rural, as estradas estão bloqueadas devido à inundação, segundo informou a Defesa Civil.

FOTO: Foto: Redes Sociais - Cidade de Rio Pomba alagada

Em Muriaé, com o alto volume de chuva, o Rio Muriaé também transbordou e alagou diversas ruas e casas. De acordo com a Defesa Civil, o rio tem subido de nível. São dois centímetros por hora, de acordo com a informação oficial. Além disso, o motivo da elevação do nível do rio é o enchimento das bacias que abastecem o Rio Muriaé. A Defesa Civil também informou que cerca de 30 pessoas ficaram desabrigadas e foram levadas para abrigos. Foram cerca de 160 mm de chuvas que caíram na cidade nos últimos dias.

FOTO: Foto: Rádio Muriaé - Ruas e casas foram alagadas

Em Ubá, parte da calçada cedeu. Com a queda, uma árvore veio abaixo e caiu em um córrego. De acordo com a prefeitura da cidade, foram registrados nos pluviômetros instalados na cidade a incidência de 88.64 mm de chuva em 24 horas. Além disso, ainda de acordo com a prefeitura, houve transbordamento de córrego no bairro Vila Casal, especialmente nas ruas Luiz de Mattos, Clarice Vieira e Avenida Domingos Peluso, que atingiu diversas residências. Cerca de cinco famílias ficaram momentaneamente desabrigadas e alojadas em casas de parentes. O Corpo de Bombeiros realizou resgate dos atingidos nas áreas alagadas.

FOTO: Foto: Prefeitura de Ubá - Parte da calçada cedeu na cidade

Nas estradas que cortam a região, a MG 133, no KM 23, permanece interditada após parte da pista ceder. O trecho segue totalmente fechado e a orientação da Polícia Militar Rodoviária, é que os motoristas devem buscar uma rota alternativa pela MG 353 e pela MG 285.Na BR 040, a Polícia Rodoviária Federal informou que ao menos quatro ocorrências envolvendo queda de árvores e deslizamentos de terra e vegetação foram registradas. Equipes da Concer, concessionária que administra o trecho, estão no local para atender as ocorrências. Além disso, houve registro de blocos de rocha que se desprenderam em uma encosta situada na estrada de Bonsucesso, que dá acesso à BR-040 em Itaipava, 3º distrito de Petrópolis. O local está sinalizado e as equipes estão fazendo a remoção das rochas.

FOTO: Foto: PRF - Equipes da Concer estão nas estradas para a desobstrução das vias

