O Corpo de Bombeiros atenderam diversas ocorrências nesta última sexta-feira (06) em decorrência das chuvas em algumas cidades da região devido as fortes chuvas que caíram na Zona da Mata. Em Ubá, houve alagamento de algumas vias após um corrégo transbordar, deixando moradores ilhados. Além disso, os Bombeiros realizaram o corte de três árvores que caíram no rio Ubá após a queda de um muro de contenção na Avenida Beira Rio.

Em Tabuleiro, os agentes realizaram vistorias em diversos locais que foram inundados, mas sem a necessidade de salvamento. Em Tocantins, houve escorregamento de encosta, queda de muro e um desabamento parcial de uma casa. Não houve vítimas.



Na cidade de Visconde do Rio Branco, ruas e casas ficaram inundadas. Um dos imóveis foram vistoriados e três pessoas ficaram desalojadas. Em Guarani, sete pessoas da mesma família ficaram ilhadas devido as chuvas. Os militares fizeram o resgate as vítimas que ficaram desabrigadas. Na zona rural da cidade, houve queda de pontes e acesso obstruídos.

Na cidade de Guidoval, também houve inundação na última sexta (06) em algumas vias da cidade. Bombeiros também realizaram vistoria em área com risco de alagamento.

Em Senador Firmino, pessoas ficaram ilhadas. Os militares usaram uma embarcação para o salvamento das vítimas, Além disso, houve vistorias em áreas de risco de escorregamento de encostas, inundação e risco de queda de muro.

Em Guiricima, sete pessoas foram salvas em duas casas que foram inundadas. As vítimas ficaram desabrigadas. Houve também ainda vistoria em cinco comunidades da zona rural que se encontravam sem acesso.

Em Muriaé, o rio que corta a cidade transbordou causando vários pontos de alagamentos. Na tarde de ontem (06), no bairro Napoleão, os militares realizaram salvamento de pessoas ilhadas. Uma embarcação foi usada no resgate as vítimas. A equipe dos Bombeiros permanecem monitorando a situação do município.

Em Cataguases várias localidades foram atingidas pelas chuvas. O Rio Pomba e o Ribeirão Meia Pataca transbordaram e alagaram algumas vias da cidade. De acordo com os Bombeiros, em trabalho realizado em conjunto com a Defesa Civil do município, duas casas foram interditadas devido ao risco de inundação. Ao todo, 13 pessoas ficaram desalojadas.

Na cidade de Piranga nove casas foram afetadas pelas chuvas e 17 pessoas ficaram desalojadas. Outros imóveis tiveram que ser evacuadas devido ao risco de movimentação de massa. A Defesa Civil do município prestou auxílio para a população e realizou uma avaliação técnica das edificações afetadas e áreas próximas.