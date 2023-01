Bombeiros militares de Conselheiro Lafaiete atendem vítima de colisão entre caminhão e motocicleta



A colisão de uma motocicleta e um caminhão deixou um motociclista de 19 anos gravemente ferido no KM 631 da BR-040, em Conselheiro Lafaiete. O acidente aconteceu na altura do Bairro Carijós. O jovem trafegava no sentido Norte e após a colisão, foi encontrado debaixo do caminhão pela equipe do Corpo de Bombeiros.



A vítima apresentava fraturas e sinais de trauma crânio-encefálico (TCE). Os Bombeiros realizaram os primeiros socorros e o conduziram ele ao Hospital e Maternidade São José no município. O motorista do caminhão e a passageira, que trafegavam sentido sul, não se feriram.



