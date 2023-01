Um homem, de 65 anos, morreu após perder o controle do caminhão que dirigia e bater em uma árvore na noite desta sexta (13) na MG 353, km 30, em Rio Novo.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o condutor do caminhão ficou preso nas ferragens e morreu na hora. Outras duas pessoas, que não tiveram a idade e sexo revelados e que estavam no veículo na hora do acidente, foram socorridas pelo SAMU. Não se sabe o atual estado de saúde das vítimas sobreviventes

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, não se sabe o que fez o motorista perder o controle da direção.



Após os trabalhos da perícia, equipes de Bombeiros realizaram o trabalho de desencarceramento da vítima, liberando o corpo para a Funerária presente no local.

