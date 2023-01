Um urubu foi capturado pelo Corpo de Bombeiros em um condomínio na Praça Álvares Lobo Castanheira, bairro Santa Efigênia, em Conselheiro Lafaiete na quinta-feira (12). A ave se encontrava ferida no espaço gourmet do condomínio. Além da situação de ferimento da ave, que não conseguia sair do espaço sozinha, este tratava-se de uma área comum da edificação, frequentada por adultos e crianças, o que agravou a preocupação dos moradores.

Após fazer a captura do urubu, os militares o levaram para uma veterinária da cidade para receber os cuidados necessários.