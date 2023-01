Uma jararaca de um metro de comprimento foi capturada na Rua Cruz das Almas, no Bairro São José em Barbacena, na quinta-feira (12). No local, a equipe de salvamento deparou-se com a cobra peçonhenta que estava no passeio público sob um bloquete de concreto.

Com uso dos devidos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e pinça de captura de serpentes, os militares capturaram e transportaram o animal em recipiente próprio até uma mata, que segundo os bombeiros, é uma região segura, distante de residências, realizando posteriormente, a soltura.

O Corpo de Bombeiros alerta para que as pessoas não se aproximem de animais peçonhentos. A recomendação é acionar o 193 e manter contato visual do animal até a chegada da equipe