Um motociclista de 26 anos ficou gravemente ferido após um acidente na tarde deste sábado (14), na Rua 7 de Setembro em Barbacena. Segundo o registro feito pelo Corpo de Bombeiros, a informação dada por pessoas que testemunharam o ocorrido, é de que o rapaz descia a via de moto quando colidiu com a lateral do automóvel.



A motorista do carro, uma idosa de 68 anos, não apresentava ferimentos aparentes e recusou atendimento. O motociclista foi conduzido pelos militares ao Hospital Regional de Barbacena em estado grave. A Polícia Militar compareceu ao local para adoção das providências administrativas de trânsito. Ficando responsável pela segurança e isolamento da via.

acidente | Avenida itavuvu | Ferido | Icaraí | Motociclista | São Francisco | Sorocaba | Túnel Raul Veiga | Zona Sul