Um grave acidente na manhã deste domingo (15) matou três pessoas, um adolescente um homem e uma criança que não tiveram as idades reveladas, e deixou outras duas em estado grave após o carro em que estavam bater em uma carreta na BR-116, KM 686, próximo à Muriaé.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, no local, segundo relatos de testemunhas, a carreta estava saindo de um posto de combustível sentido Miradouro, quando um automóvel, marca Fiat Pálio, com cinco ocupantes, perdeu o controle da direção e bateu na carreta. Um outro veículo, Fiat Strada, com dois ocupantes, que seguia o fluxo da pista de rolamento sentido Muriaé também veio a colidir na traseira da carreta.



No Fiat Palio ocupado por cinco pessoas, foram constatados três óbitos pela médica do SAMU (Unidade de suporte avançado) e duas vítimas com múltiplas fraturas. No Fiat Strada, somente o condutor apresentava escoriações leves. O motorista da carreta não se feriu.

As duas vítimas politraumatizadas e o condutor da Fiat Strada com lesões leves, foram estabilizadas e encaminhadas por ambulâncias do SAMU para o Hospital São Paulo em Muriaé.

Já o motorista da carreta e o carona do veículo Fiat Strada não sofreram lesões e dispensaram o atendimento.



A Policia Rodoviária Federal, Perícia da Polícia Civil/MG e a funerária de plantão compareceram ao

local e realizaram os serviços de praxe em suas respectivas áreas de atuação.

O trânsito no local chegou a ser suspenso sendo posteriormente normalizado.

FOTO: CBMMG - Acidente na BR-116 mata 3 pessoas neste domingo (15).

