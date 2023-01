Na tarde desta sexta-feira (13), a Segunda Companhia Independente realizou uma solenidade de recebimento de duas Unidades de Resgate oriundas de emenda parlamentar destinada pelo Deputado Estadual Glaycon Franco, em Conselheiro Lafaiete.



O 1° Tenente BM Radamés Lucas Hipólito Lopes, Comandante da fração no período em que aconteceu a destinação da emenda parlamentar, recebeu, em mãos, do parlamentar as chaves das Unidades de Resgate.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, as novas viaturas irão possibilitar o aumento dos atendimentos às ocorrências, bem como trará mais qualidade e eficiência na prestação de serviços a comunidade de Conselheiro Lafaiete e Congonhas.



FOTO: CBMMG - Bombeiros recebem novas viaturas de resgate

