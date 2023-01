Dois adolescentes, de 13 e 15 anos foram apreendidos pela Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (16), por participarem de furto e agressão contra um outro adolescente de 17 anos, em São João del-Rei. A vítima, que mora na Vila Santa Terezinha, foi levada para atendimento médico, onde conversou com os policiais militares. Ela apresentava um corte do lado esquerdo na cabeça e diversos hematomas nas costas e na cabeça.



O rapaz transitava pelo Bairro Matosinhos, quando foi abordada por várias pessoas, que estavam em bicicletas. Elas teriam descido dos veículos e começado a agredi-lo com socos e chutes. Um dos jovens do grupo de agressores portava uma arma cromada, aparentando ser um revólver de calibre ponto 32. Ele desferiu coronhadas na vítima, causando edemas e cortes. Ele levou o tênis de marca do jovem.

O boné da vítima foi roubado por um adolescente de 15 anos. Durante rastreamento, a PM o encontrou o agressor, junto com outro menor, de 13 anos. Na residência do autor de 15 anos, os militares localizaram o boné, que estava no quarto.Os dois adolescentes autores foram apreendidos, e conduzidos à Delegacia de Polícia.