O Corpo de Bombeiros localizou no fim da tarde desta terça-feira (17) o corpo do garoto, de seis anos de idade, que estava desaparecido na Cachoeira de Socó, em Guarani. Ainda de acordo com os militares, o corpo estava há cerca de quatro km do ponto onde as crianças estavam no dia em que elas desapareceram.

As buscas pela irmã do menino, de oito anos, ainda estão em andamento.

O CASO

As duas crianças se afogaram enquanto nadavam em uma cachoeira na cidade de Guarani na tarde deste domingo (15).



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados por volta das 17h de domingo (15) para a busca das crianças que estavam nadando na cachoeira de socó, a qual trata-se de uma pequena queda d'água do Rio Pomba, quando foram levadas pela correnteza. O pai das vítimas tentou nadar até alcançar às crianças, mas não teve êxito.

