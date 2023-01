Um homem, de 34 anos, que seria um dos chefes do tráfico de drogas em Betim, cidade localizada na região metropolitana de Belo Horizonte, foi preso na tarde desta segunda no bairro Barra Nova em Belo Vale.

Segundo informações da Polícia Militar, os policiais do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas, a ROTAM, situado em Belo Horizonte, estiveram no bairro para efetuar a prisão do homem que estava foragido. O suspeito é considerado de alta periculosidade por ser um dos chefes do tráfico de drogas e possuía um mandado de prisão em aberto pelo mesmo crime, emitido pela comarca de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais.



Na ação policial, os militares também localizaram uma pistola calibre .40, onze munições de mesmo calibre, R$ 13.110, uma carteira de identidade e uma carteira nacional de habilitação não pertencentes

ao suspeito.



Ele foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos.

