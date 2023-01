Uma colisão entre duas motos deixou uma mulher, de 50 anos, ferida com escoriações em diversas partes do corpo, na tarde desta terça no bairro Matozinhos em São João del-Rei.



Segundo informações do Corpo do Bombeiros, testemunhas relataram que as duas motos seguiam no mesmo sentido e colidiram em um cruzamento. Com a batida, a condutora de uma moto, a mulher de 50 anos, se feriu.

Sargento Emiliano, chefe da equipe de resgate, relatou.

“Quando chegamos, nos deparamos com a vítima caída no chão, consciente e orientada, mas com muitas escoriações pelo corpo devido a queimaduras abrasivas pelo atrito com o asfalto. Nós a imobilizamos e encaminhamos para atendimento médico na Santa Casa”.

Ainda de acordo com os Bombeiros, o condutor do outro veículo não tinha ferimentos aparentes e dispensou atendimento médico.

Durante o atendimento aos envolvidos o trânsito permaneceu em meia pista e posteriormente liberado.

FOTO: CBMMG - Reprodução

CBMMG - Reprodução

Tags:

acidente | Acidente de moto | Aeroporto de Congonhas | Bandeirantes | bombeiros | BR-101 | C | Centro | Colisão | Colisão de moto | Corpo de Bombeiros | Dono | Feridos | Geral | Gloria Groove | Gravemente ferido | helicóptero | Jornal de Jundiaí | Macaco-prego-do-peito-amarelo | Motociclista | óbito | Parque João Maria | Piedade | PM | Polícia | Polícia Militar | Recom | região | Rodovia | Rodoviária | SAMU | São João Del Rei | Sp-79 | trânsito