Uma equipe do Corpo de Bombeiros resgatou um ouriço-cacheiro dentro do motor de um automóvel na Vila Resende, em Conselheiro Lafaiete, nessa terça-feira (17). Quem abriu o chamado foi o proprietário do veículo. Ele usa o carro para se deslocar para o trabalho, antes de dar a partida, percebeu que o ouriço estava debaixo do veículo.



Quando o animal silvestre percebeu a presença do homem, se escondeu dentro do motor do automóvel. Os bombeiros utilizaram técnicas para captura do animal e o soltaram em seu habitat natural.

