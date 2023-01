O corpo de uma menina de oito anos foi encontrado na tarde desta quarta-feira (18), por volta das 12h50, por uma equipe do Corpo de Bombeiros a uma distância de 8km do local em que ela e um menino de 6 anos que também se afogou no domingo (15), na Cachoeira do Socó, em Guarani.



A menina se afogou junto com um menino de seis anos. O corpo do garoto foi encontrado na terça-feira (18). Equipes dos bombeiros estão empenhadas nas buscas desde a tarde do dia do ocorrido. A cachoeira tem uma pequena queda d´água do Rio Pomba. Ambas as crianças foram levadas pela correnteza. O pai delas tentou nadar para alcançá-las, mas não conseguiu.







