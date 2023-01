Um acidente envolvendo um automóvel que teve perda total deixou uma vítima fatal na Rodovia entre Ubá e Tocantins, MG-265 próximo ao KM 86, por volta das 23h21 dessa quarta-feira (18). O sinistro aconteceu em frente a um motel. Uma jovem que estava no veículo foi arremessada a uma distância de 20 metros do veículo. Segundo o registro era uma adolescente que aparentava ter aproximadamente 16 anos e não usava cinto de segurança no momento do ocorrido.



Câmeras do motel mostraram que além da jovem, o carro estava ocupado por outra pessoa, que desembarcou do carro acidentado, procurou algo dentro do veículo e foi embora pela Rodovia, no sentindo Tocantins.