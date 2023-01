Um ataque de jacaré feriu um morador entre Miradouro e a entrada de São Francisco do Glória, na Zona Rural, na noite desta quarta-feira (18). De acordo com o registro da ocorrência, o homem realizava a transposição de peixes entre poços em um sítio, quando recebeu a investida do réptil.

A vítima ficou com um ferimento de cerca de 10 centímetros e foi socorrida por populares, que o encaminharam para a UPA de Fervedouro. Após ao ataque, a própria vítima o amarrou em um tronco. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Muriaé se deslocou para atender o caso e o animal permanecia amarrado.

O espaço em que estava foi descrito como um talude acentuado. O jacaré, conforme os bombeiros, mede aproximadamente 1,7 metros. Após análise da situação, os militares utilizaram técnicas e equipamentos adequados, que possibilitaram a captura segura do animal.



Visando a saúde do jacaré, os militares providenciaram a contenção do réptil junto a uma prancha longa, que foi utilizada para realizar seu transporte até a viatura.O local encontrava-se bastante escorregadio e sem luminosidade, o que dificultou o trabalho da equipe, mas não impediu o resgate.



Foi realizado o contato com o veterinário do centro de Zoonoses de Muriaé, o qual ficou de receber o animal e realizar seus primeiros atendimentos, bem como dar a destinação adequada, após análise juntamente a profissionais do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).