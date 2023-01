Um jovem, de 19 anos, tentou resistir, mas foi preso na manhã desta quinta (19) com revólver e mais de R$5mil na MGC 265, KM 91, em Tocantins.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, durante um patrulhamento os militares avistaram uma moto com duas pessoas, ambos com blusa de frio. Ao tentarem abordar o veículo, o jovem, de 19 anos, que estava na garupa da moto desembarcou e fugiu com a mão na cintura, enquanto o piloto evadiu em outra direção.

Os policiais pediram prioridade e seguiram perseguindo o suspeito que estava a pé. O suspeito entrou e uma residência e tentou se esconder embaixo da cama. Ele foi encontrado pelos policiais, atentou fisicamente contra eles resistindo à prisão, mas acabou sendo preso.

Com ele foram localizados e apreendidos R$5.150, um revólver calibre 38 e um celular. Durante uma consulta no sistema a PMRv constatou que o suspeito possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela comarca de Ubá pelo crime de roubo.



O jovem foi preso e encaminhado para à Delegacia de Plantão.

