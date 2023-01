Foi deflagrada na manhã desta quinta (19) a operação "Hera" cujo o objetivo é desmantelar organizações criminosas investigadas pela prática do tráfico de drogas, homicídios qualificados, porte de armas de fogo e outros crimes violentos na Zona da Mata. A operação foi deflagrada pelo Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o Gaeco, em conjunto com a Promotoria Criminal de Visconde do Rio Branco e com a Polícia Militar.

Trinta e quatro mandados judiciais estão sendo cumpridos em Visconde do Rio Branco e Ubá. São treze de prisão temporária e vinte e um de busca e apreensão. Também foi determinada a apreensão de motos e carros utilizados pelos investigados como meio para a prática de crimes violentos na região. As diligências estão em andamento e mais detalhes serão divulgados pelos órgãos responsáveis.

A operação desta quinta-feira conta com a participação de promotores de Justiça, servidores do MPMG, aproximadamente 100 policiais, dentre eles militares da Rotam, GER, policiais militares do 21º BPM de Ubá, policiais da Cia Ind. de Viçosa, policiais da 111ª Cia PM, policiais militares de Leopoldina e Muriaé, oito policiais do GCOC 4R, além do emprego do policiamento com cães e do policiamento aéreo da 4ª RPM.

Segundo o promotor de Justiça Breno Costa da Silva Coelho, coordenador do Gaeco de Visconde do Rio Branco, há fortes indícios dando conta da participação dos integrantes dos grupos criminosos investigados na prática do tráfico de drogas e na consumação de diversos homicídios recentes praticados em atividade típica de grupo de extermínio, num contexto de guerra de facções criminosas, ocasionando uma escalada da violência na Zona da Mata. Ele afirma que é relevante que a população repasse às autoridades, utilizando-se dos canais disponíveis, como o 181 - “Disque Denúncia” -, qualquer informação sobre locais, movimentações e indivíduos suspeitos, inclusive na zona rural.

Ainda segundo o Gaeco, a disputa de gangues na Zona da Mata será fortemente reprimida pelos órgãos de segurança pública, já tendo sido cumpridos, desde setembro de 2022, vinte e nove mandados de prisão temporária, quarenta e sete mandados de busca e apreensão, onze mandados de prisão preventiva e dez mandados de indisponibilidade de bens, inclusive de carros, motos e casas utilizadas pelos criminosos.

Tags:

armas de fogo | CAC | comércio ilegal de armas | Crime | Crimes | Dia Nacional de Combate ao Mosquito Aedes aegypti | Forças Armadas | Geral | Lei | Malote | Mandados | Mandados judiciais | Mps estaduais | operação | Operação Égide | Operação Falshback II | PCC | PF | PRF | Rio de Janeiro | Rodovia federal | tráfico de drogas | Zona oeste