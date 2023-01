Uma servidora contratada pela Câmara Municipal de Barbacena está sendo investigada por desvio de verba pública. O rombo seria em torno de R$ 15 mil, de acordo com apurações iniciais. A servidora atuava no departamento administrativo da Casa Legislativa e os desvios foram detectados nos pagamentos de aluguéis dos gabinetes dos vereadores. O presidente da câmara, Nilton Cezar, determinou a realização de um trabalho de análise das contas do legislativo.

De acordo com a portaria publicada no diário oficial do município, o caso foi comunicado à delegacia de polícia, para investigação de um possível crime e foi aberto um procedimento administrativo para apurar as responsabilidades internas. Foram nomeados três servidores efetivos da Câmara Municipal para os procedimentos administrativos e o prazo de conclusão dos trabalhos é de 30 dias, podendo ser prorrogado.

O Presidente da Câmara, Nilton Cezar, disse que “todos os procedimentos estão sendo feitos dentro da legalidade e ainda é prematuro qualquer conclusão”.

