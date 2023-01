Uma denúncia feita por moradores da cidade de Tombos, acusa o prefeito Tiago Dalpério (PP), ter autorizado o corte em massa de árvores em vários pontos da cidade. Um desses pontos seriam em áreas que deveriam ser de preservação.

Ainda de acordo com a denúncia, o corte de tantas árvores ao mesmo tempo é incabível e que somente no centro da cidade já foram cortadas mais de 100 árvores, algumas delas centenárias.

Em contato com a reportagem, o prefeito Tiago Dalpério (PP) informou que as podas possuem autorização, com a documentação liberada pelos órgãos competentes. Ainda de acordo com ele, a oposição trabalha forte para sujar a imagem do político.





Tags:

Campos | Corte de arvores | meio ambiente