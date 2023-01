Um acidente envolvendo dois carros foi registrado no fim da manhã desta sexta-feira (20), na MG 135, próximo ao KM 31, entre Antônio Carlos e Curral Novo. De acordo com os Bombeiros, testemunhas teriam informado que um dos veículos teria invadido a contramão ocasionando tal acidente.

Um dos condutores de 67 anos, teve ferimentos graves. No outro veículo haviam cinco ocupantes com idades entre 10 e 67 anos. As vítimas estavam do lado de fora do automóvel e apresentavam ferimentos leves.

Todas as vítimas foram imobilizadas e encaminhadas para os hospitais da região a critério da Regulação Médica do SAMU.





