Um jovem, de 26 anos morador do povoado de Guiné, que ficou desaparecido por três dias em Piranga, foi resgatado por bombeiros e moradores da cidade nesta quinta (19).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os militares receberam uma chamada para verificar o relato do desaparecimento do jovem. Segundo a solicitante o rapaz estava desaparecido desde terça (17), por volta de meio dia.

Ainda, de acordo com os militares, as buscas foram realizadas por Guarnições de Bombeiros com o auxílio de moradores da região que conhecem melhor o lugarejo. Além do recurso humano, o resgate contou com a ajuda de um drone de propriedade de populares.

Após uma longa jornada pelos terrenos acidentados e matas da comunidade rural e seguindo hipóteses levantadas pelos moradores de possíveis locais e trilhas existentes nas matas e áreas de plantações, as equipes de busca conseguiram encontraram o rapaz entre a mata e uma plantação de milho.

Não se sabe se ele ficou escondido durante todos esses dias ou se ele estava se movimentando até a sua localização. Segundo os militares do Corpo de Bombeiros de Conselheiro Lafaiete, que participaram da operação de salvamento, o jovem estava desidratado, e desorientado.

Após encontrar o jovem, os militares o conduziram até o Hospital São Vicente de Paulo, para os cuidados médicos necessários.