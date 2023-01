A Polícia Civil de Minas Gerais indetificou, nesta sexta-feira (20), o homem de 24 anos, suspeito de ter atropelado um cão, no município de Muriaé. O crime teria acontecido na última quarta-feira (18), em uma rua do bairro Santana. De acordo com a polícia, após o conhecimento dos fatos, através da divulgação das imagens nas redes sociais de um vídeo que mostra o momento em que o animal foi atropelado, foi instaurado procedimento investigativo para apurar a conduta do motorista.

O homem foi ouvido e confessou a prática do crime. Ele responde em liberdade, uma vez que não houve flagrante. O veículo do investigado foi apreendido e encaminhado à perícia da PCMG. O animal será encaminhado para uma Organização Não Governamental (ONG) da cidade. A polícia dará sequência nas investigações.