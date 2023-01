Um corpo foi encontrado no rio em Jeceaba na altura da Vila Chacrinha, na última sexta-feira (20), pelo Corpo de Bombeiros de Congonhas. A suspeita é de que a vítima possa ser de um rapaz de 32 anos, que teria pulado e se afogado no Rio Paraopeba na altura da Vila Chacrinha em Jeceaba no último domingo (15).

Os Bombeiros receberam informações que populares teriam avistado um corpo descendo o leito do rio na cidade de Belo Vale. Ainda de acordo com os militares, ainda se aguarda a confirmação, através do reconhecimento do corpo, que será feito pelos familiares e trabalhos periciais.

A PM teria ido até ao local para retirada do corpo da vítima, que foi levada para a margem do rio aguardando a chegada dos Bombeiros, realizaram os trabalhos de praxe e acionamento dos familiares para orientá-los a comparecerem no IML em Conselheiro Lafaiete para onde o corpo foi conduzido após liberação da perícia para a possível identificação do corpo.