O Corpo de Bombeiros foi acionado para o salvamento de dois bebês na cidade de Conselheiro Lafaiete entre sexta 20 e sábado (21). De acordo com os miltares, as ocorrências eram relacionadas a desobstrução das vias aéreas das crianças, sendo elas com dois e três meses de idade. Os atendimentos acontceram nos bairros Lima Dias e Arcádia.

Ainda de acordo com os Bombeiros, a corporação foi chamada pelo 193. Eles receberam as promeiras orientações sobre os procedimentos de desobstrução. Duas equipes também deslocaram aos endereços solicitados. Quando chegaram, os bebês já haviam voltado a respirar.

Os bombeiros os conduziram para o Hospital São Vicente, onde eles receberam atendimento médico.

