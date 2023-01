Uma carreta carregada com polietileno tombou e atingiu um veículo na BR-116, na região da Serra da Vileta, em Leopoldina. O acidente foi registrado nesta sexta-feira (20) e as causas do acidente estão sendo apuradas.

Segundo as informações obtidas pelo Jornal O Vigilante Online, a carreta seguia de São Paulo sentido Bahia quando o condutor perdeu o controle da direção e antes de tombar atingiu um Fiat Doblò que seguia na direção contrária.

O motorista da carreta ficou ferido e foi encaminhado para atendimento médico no pronto-Socorro Municipal da Casa de Caridade Leopoldinense. Os sete ocupantes do Doblò não se feriram.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal o trânsito precisou ser interditado em meia pista para retirada dos veículos e da carga da carreta, serviço realizado pelo Auto Socorro São Pedro, credenciado junta à 7° delegacia da PRF em Leopoldina. A EcoRioMinas sinalizou o local e adotou as medidas de segurança no trecho.

