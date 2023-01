Morreu na tarde desta sexta-feira (20), aos 88 anos, o decano do clero da Diocese de Leopoldina, Monsenhor Antônio José Chámel. A Diocese de Leopoldina foi comunicada sobre o seu falecimento por volta das 17h20.

Depois de receber os Sacramentos da Igreja, foi hospitalizado no Centro de Terapia Intensiva da Casa de Caridade Leopoldinense na manhã desta quinta-feira (19) com o quadro de pneumonia severa.

Após a divulgações de uma nota assinada pelo bispo diocesano comunicando o seu estado de saúde, milhares de fiéis registraram mensagens de carinho nas redes sociais, demonstrando o quão o padre Antônio é querido.

Natural de São Geraldo (MG), Antônio José Chámel completaria 89 anos de idade no dia 29 de janeiro. Viveu maior parte de sua vida em Leopoldina, município sede de bispado, onde trabalhou com todos os oito primeiros bispos na predita diocese, criada em 1942 pelo Papa Pio XII.

Padre Antônio foi um sacerdote muito piedoso e passou o seu ministério buscando os cansados, os doentes, os pobres, sempre demonstrando solidariedade e praticando a bondade.

O corpo foi velado na Matriz do Rosário e ao longo deste sábado estão previstas outras celebrações. Às 15h o bispo diocesano, dom Edson Oriolo presidiu a Missa Exequial, seguida do sepultamento no Cemitério Público Municipal Nossa Senhora do Carmo.

