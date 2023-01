O corpo de um homem, de 57 anos, foi resgatado neste domingo (22) depois que o carro em que dirigia cair em uma represa, lugar conhecido como Tanque Grande, em Lagoa Dourada.

O Sargento Alex, chefe da equipe de mergulho, explicou a ocorrência.

"Fomos acionados pela Polícia Militar com a informação de que um carro fora avistado caído dentro da água neste local. Como a represa fica abaixo de um conjunto de casas, havia a suspeita de que pudesse ter ocorrido um acidente, podendo haver vítimas. Por se tratar de um local de difícil acesso e com a necessidade de buscas submersas, nossa equipe foi acionada".

Ainda segundo Alex, as buscas se iniciaram no interior do veículo, momento em que foi possível identificar que o automóvel era de propriedade de um homem de 57 anos que morava no bairro que fica logo acima da represa.

"Após os primeiros mergulhos, constatamos que não havia ninguém dentro do carro, mas percebemos que o para-brisas tinha saído durante a queda, o que criava a possibilidade de o condutor ter sido lançado para dentro da represa", explicou o Sargento.

Depois varredura no veículo, o carro foi retirado da água por um guincho e os Bombeiros passaram a procurar pela vítima nos arredores.

Após cerca de quatro horas de buscas, os mergulhadores encontraram o corpo da vítima. Ele estava a cerca de 12 metros de distância de onde estava o carro e foi entregue ao serviço funerário após a realização da perícia da Polícia Civil.

Sobre as causas, Alex afirma.

"Antes de cair na água, o carro desceu por um barranco bastante íngreme que fica na continuidade de algumas ruas próximas à casa da vítima. É possível que se trate de um acidente, mas somente após o laudo da perícia é que poderemos afirmar o que de fato ocorreu".

FOTO: CBMMG - Corpo de homem é resgatado após o carro em que dirigia cair em uma represa da cidade de Lagoa Dourada.

FOTO: CBMMG - Corpo de homem é resgatado após o carro em que dirigia cair em uma represa da cidade de Lagoa Dourada.

FOTO: CBMMG - Corpo de homem é resgatado após o carro em que dirigia cair em uma represa da cidade de Lagoa Dourada.

CBMMG - Corpo de homem é resgatado após o carro em que dirigia cair em uma represa da cidade de Lagoa Dourada. CBMMG - Corpo de homem é resgatado após o carro em que dirigia cair em uma represa da cidade de Lagoa Dourada. CBMMG - Corpo de homem é resgatado após o carro em que dirigia cair em uma represa da cidade de Lagoa Dourada.

Tags:

acidente | Geral | helicóptero | Lagoa Rodrigo de Freitas